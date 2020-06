'Moj devetletni sin se je sam odločil za vegansko dieto'

V času karantene igralka Alicia Silverston prosti čas izkorišča za druženje z devetletnim sinom Bearom Blujem . Za New York Times je povedala, da se večkrat skupaj tuširata. "S sinom si velikokrat privoščiva kopel skupaj," je povedala v novem intervjuju in dodala, da veliko stvari počneta skupaj in da sta na splošno zelo povezana.

43-letnica pravi, da skupaj tudi telovadita in se zabavata na trampolinu in da obožujeta preskakovanje kolebnice. V času karantene sta devetletnik in 43-letnica tudi zelo pozorna, kaj jesta.

"Vedno znova se vračam k dieti. Če ne jem dobro in zdravo, se ne počutim v redu, in ko se ne počutim v redu, imam huda nihanja slabe in dobre volje," je povedala. Pravi, da se rada vrača k organski in naravni hrani, predvsem k sadju in zelenjavi. Obožuje zelenjavne juhe in ingverjev čaj. Za duševno zdravje pa poskrbi, da se odpravi na dolg sprehod, da se posveti jogi ali pa da preprosto zapisuje svoje misli, piše dnevnik.