'Moj sluh, vid, način hoje, vse peša'

Škotski igralec Billy Connolly je nastopil v številnih televizijskih dramah in filmih, najbolj pa se ga spomnimo po odlično odigrani vlogi v Gospa Brown z oskarjevo nagrajenko Judi Dench, omeniti pa velja tudi vlogo v filmu Hobit: Bitka petih vojska. Med drugim je nastopil tudi v filmih Cletis Tout, Disappearances, Gabriel & Me, Prince Charming, Kvartet, The Debt Collector, Still Crazy, Muppet Treasure Island, svoj glas pa je posodil tudi Disneyjevem filmu Pocahontas.