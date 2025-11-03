Svetli način
'Ljubezen moja': Jennifer Aniston potrdila zvezo s hipnotizerjem

Los Angeles, 03. 11. 2025 08.44 | Posodobljeno pred 1 uro

Ugibanj je konec. Hollywoodska zvezdnica Jennifer Aniston je na Instagramu potrdila zvezo s hipnotizerjem Jimom Curtisom. S sledilci je delila črno-belo fotografijo, na kateri izbranca objema, v opisu pa zapisala: "Vse najboljše, ljubezen moja."

Jennifer Aniston, zvezdnica kultne serije Prijatelji, je potrdila govorice, da je srečno zaljubljena. S simpatično objavo na družbenem omrežju Instagram je potrdila zvezo s hipnotizerjem Jimom Curtisom. "Vse najboljše, ljubezen moja. Cenim te," je zapisala pod črno-belo fotografijo, na kateri objema izbranca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnimo, govorice o njuni zvezi so se pojavile poleti, ko sta skupaj počitnikovala na španski Majorki. Družila naj bi se že pred tem. Jennifer Aniston je bila poročena dvakrat, in sicer z igralcema Bradom Pittom in Justinom Therouxem

Je Jennifer Aniston v zvezi s hipnotizerjem?

Po ločitvi od slednjega je svoje ljubezensko življenje skrila pred očmi javnosti. Prav hipnotizer je bil prvi, za katerega ni bila skrivnostna. Še več, na Instagramu je redno všečkala njegove objave, njegovo knjigo o manifestacijah pa je delila na svojem profilu.

Jennifer Aniston zveza partner fotografija
