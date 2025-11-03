'Ljubezen moja': Jennifer Aniston potrdila zvezo s hipnotizerjem

Ugibanj je konec. Hollywoodska zvezdnica Jennifer Aniston je na Instagramu potrdila zvezo s hipnotizerjem Jimom Curtisom. S sledilci je delila črno-belo fotografijo, na kateri izbranca objema, v opisu pa zapisala: "Vse najboljše, ljubezen moja."

Jennifer Aniston, zvezdnica kultne serije Prijatelji, je potrdila govorice, da je srečno zaljubljena. S simpatično objavo na družbenem omrežju Instagram je potrdila zvezo s hipnotizerjem Jimom Curtisom. "Vse najboljše, ljubezen moja. Cenim te," je zapisala pod črno-belo fotografijo, na kateri objema izbranca.

Spomnimo, govorice o njuni zvezi so se pojavile poleti, ko sta skupaj počitnikovala na španski Majorki. Družila naj bi se že pred tem. Jennifer Aniston je bila poročena dvakrat, in sicer z igralcema Bradom Pittom in Justinom Therouxem.