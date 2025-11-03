'Ljubezen moja': Jennifer Aniston potrdila zvezo s hipnotizerjem

Jennifer Aniston, zvezdnica kultne serije Prijatelji, je potrdila govorice, da je srečno zaljubljena. S simpatično objavo na družbenem omrežju Instagram je potrdila zvezo s hipnotizerjem Jimom Curtisom. "Vse najboljše, ljubezen moja. Cenim te," je zapisala pod črno-belo fotografijo, na kateri objema izbranca.
Spomnimo, govorice o njuni zvezi so se pojavile poleti, ko sta skupaj počitnikovala na španski Majorki. Družila naj bi se že pred tem. Jennifer Aniston je bila poročena dvakrat, in sicer z igralcema Bradom Pittom in Justinom Therouxem.
Po ločitvi od slednjega je svoje ljubezensko življenje skrila pred očmi javnosti. Prav hipnotizer je bil prvi, za katerega ni bila skrivnostna. Še več, na Instagramu je redno všečkala njegove objave, njegovo knjigo o manifestacijah pa je delila na svojem profilu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.