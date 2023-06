'Moja mama Kris Jenner je vsak dan spila kozarec vodke, da nas je lahko vzgojila'

Družina Kardashian šteje šest otrok, vsi pa so bili vzgojeni izpod rok mame Kris Jenner. Da je lahko vzgojila tako močne in različne osebnosti, kot so Kim, Kourtney, Khloe, Rob, Kendall in Kylie, pa je potrebovala še posebno veliko energije. Kot je pred kratkim razkrila Kim, pa je resničnostna zvezdnica pri odraščanju in skrbi za otroke imela svoj čudežni trik. Vsak dan je namreč spila kozarec vodke.

Kim Kardashian je zelo rada mama, a kljub temu brez težav prizna, da je materinstvo tudi izredno naporno. Tako je pred kratkim razkrila, da šele zdaj razume, kako težko je bilo njeni mami Kris Jenner vzgojiti šest otrok. "Tako zelo spoštujem starše in zdaj ne morem verjeti, skozi kaj je šla moja mama," je povedala v intervjuju za italijansko različico revije Vogue.

icon-expand Kim Kardashian je razkrila skrivnost vzgoje svoje mame Kris Jenner. FOTO: Profimedia

Med drugim je v intervjuju razkrila, da je njena mama pri vzgoji tako močnih in različnih karakterjev otrok uporabljala posebno, morda nekoliko neobičajno taktiko, da je zdržala. "Zdaj razumem, zakaj je vsak dan spila kozarec vodke ob 5. uri zjutraj, kot mi je povedala," je brez zadržkov povedala Kim in dodala, da svojo mamo večkrat vpraša za nasvet pri vzgoji.

Poleg 42-letne zvezdnice je Kris mama še 44-letne Kourtney, 39-letne Khloe, 36-letnega Roba, 27-letne Kendall in 25-letne Kylie. Kim je mama štirih otrok, vsi pa so ji rodili v zakonu z raperjem Kayne Westom. Z razvpitim zvezdnikom sta se februarja 2021 po sedmih letih ločila, a si še vedno delita skrbništvo nad 10-letno North, 7-letnim Saintom, 5-letno Chicago in 4-letnim Psalmom.

Kljub temu da po ločitvi z očetom svojih otrok ni v najboljšem odnosu, se trudi, da je pri vzgoji dosledna in da to ne vpliva na njen odnos do otrok. "Če gre za nekaj v zvezi z očetom mojih otrok in sem razburjena, poskušam ne pokazati toliko čustev. Pripravljena moram biti razložiti, zakaj sem razburjena in morda ni primerno, da vedo. Nikakor pa ne želim biti tista mama, ki bo rekla: 'Boš razumel, ko boš starejši'," je še povedala v intervjuju.