Tuja scena

'Moja starša sta umirala, jaz pa sem dobila diagnozo raka na dojki'

Los Angeles, 25. 03. 2026 12.00 pred eno minuto 2 min branja 0

K.Z.
Amanda Peet

Igralka Amanda Peet, ki je znana po filmih Več kot ljubezen, Zlobna ženska in Ljubezen je luštna stvar, je v eseju za The New Yorker razkrila, da je v času, ko sta bila oba starša v hospicu, dobila diagnozo raka na dojki. Zvezdnica je bolezen premagala januarja letos.

Amanda Peet je v eseju, ki ga je objavil The New Yorker, razkrila, da je jeseni 2025 dobila diagnozo raka na dojki v prvem stadiju. Njena bolezen se je zgodila v času, ko sta se oba starša, vsak v drugem hospicu, poslavljala, 54-letna igralka pa je zapisala, da je že dlje časa vedela, da mora biti pozorna na svoje zdravje, zato je vsake pol leta hodila na preglede.

Amanda Peet je preživela težko obdobje.
Amanda Peet je preživela težko obdobje.
FOTO: Profimedia

"Šla sem na rutinski pregled. Zdravnica mi je rekla, da ji na ultrazvoku nekaj ni najbolj všeč, zato me je poslala na biopsijo. Po posegu je vzorec osebno odnesla v laboratorij, zato sem takoj vedela," je zapisala zvezdnica in razkrila, da so odkrili manjši tumor v dojki, zato so jo poslali na slikanje z magnetno resonanco, ki je pokazalo, kako daleč je bolezen že napredovala.

To se je zgodilo v času, ko sta oba njena starša umirala vsak v drugem hospicu na drugem koncu države. Po prvih testih, ki jih je morala opraviti, se je očetovo stanje poslabšalo, zato je odpotovala v New York, da bi lahko bila z njim, a je prispela prepozno.

Amanda Peet je januarja prejela novico, da je ozdravela.
Amanda Peet je januarja prejela novico, da je ozdravela.
FOTO: Profimedia

Ko se je vrnila v Los Angeles, jo je poklicala zdravnica z dobro novico, da se bolezen ni razširila, kljub temu pa so jo čakale še nekatere dodatne preiskave, ki so pokazale, da je v isti dojki še en tumor. Izkazalo se je, da je bil benigni. Za zdravljenje je potrebovala lumpektomijo in obsevanja, masektomija in kemoterapije pa niso bile potrebne.

Z možem sta se nato odločila, da starejšima hčerkama povesta, kaj se dogaja z njenim zdravjem. "Moja terapevtka mi je dejala, da se mi ni treba pretvarjati, da sem močna in da imam odgovore na vsa vprašanja. Rekla je, da bom presenečena, kako se otroci lahko izkažejo, če jim pokažemo, da jih potrebujemo ob sebi. Molly je jokala, Frankie pa me je poklicala s fakultete, ves čas videoklica pa si je zakrivala usta, dokler ji ni uspelo predelati novice, ki sem jima jo povedala," je o težkem obdobju, ki ga je morala prestati vsa družina, zapisala Peet.

Igralka je januarja dobila izvide, ki so pokazali, da je zdrava, le nekaj dni pozneje pa je v hospicu umrla tudi njena mati, ki se je borila s Parkinsonovo boleznijo.

Razlagalnik

The New Yorker je ameriška revija, ki izhaja tedensko in je znana po svojih esejih, kritiki, intervjujih, kratki fikciji in ilustracijah. Velja za eno najvplivnejših in najbolj cenjenih revij v ZDA, ki pogosto objavlja poglobljene članke o družbenih, političnih in kulturnih temah ter je znana po svoji visoki kakovosti pisanja in uredništva.

Rak na dojki v prvem stadiju (stadij I) je zgodnja oblika raka, pri kateri so rakave celice omejene na dojko. Tumor je običajno majhen (manj kot 2 cm v premeru) in se ni razširil v bezgavke ali druge dele telesa. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje v tem stadiju običajno omogočata zelo dobre možnosti za ozdravitev.

Hospic je oblika oskrbe, namenjena bolnikom s kroničnimi, neozdravljivimi boleznimi v zaključni fazi življenja. Cilj hospica ni zdravljenje bolezni, temveč lajšanje bolečin in drugih simptomov, zagotavljanje čustvene in duhovne podpore tako bolniku kot njegovi družini ter izboljšanje kakovosti življenja v preostalem času. Oskrba je lahko zagotovljena v bolnišnici, doma ali v posebnih hospicih.

Lumpektomija, znana tudi kot prsno varovalna operacija ali delna mastektomija, je kirurški poseg, pri katerem se odstrani le tumor in majhen obseg zdravega tkiva okoli njega. S tem se ohrani večina dojke. Po lumpektomiji običajno sledi obsevanje, da se uničijo morebitne preostale rakave celice in zmanjša tveganje za ponovitev bolezni. Ta metoda se uporablja predvsem pri zgodnjih stadijih raka na dojki.

