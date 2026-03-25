'Moja starša sta umirala, jaz pa sem dobila diagnozo raka na dojki'

Amanda Peet je v eseju, ki ga je objavil The New Yorker, razkrila, da je jeseni 2025 dobila diagnozo raka na dojki v prvem stadiju. Njena bolezen se je zgodila v času, ko sta se oba starša, vsak v drugem hospicu, poslavljala, 54-letna igralka pa je zapisala, da je že dlje časa vedela, da mora biti pozorna na svoje zdravje, zato je vsake pol leta hodila na preglede.

"Šla sem na rutinski pregled. Zdravnica mi je rekla, da ji na ultrazvoku nekaj ni najbolj všeč, zato me je poslala na biopsijo. Po posegu je vzorec osebno odnesla v laboratorij, zato sem takoj vedela," je zapisala zvezdnica in razkrila, da so odkrili manjši tumor v dojki, zato so jo poslali na slikanje z magnetno resonanco, ki je pokazalo, kako daleč je bolezen že napredovala. To se je zgodilo v času, ko sta oba njena starša umirala vsak v drugem hospicu na drugem koncu države. Po prvih testih, ki jih je morala opraviti, se je očetovo stanje poslabšalo, zato je odpotovala v New York, da bi lahko bila z njim, a je prispela prepozno.

Ko se je vrnila v Los Angeles, jo je poklicala zdravnica z dobro novico, da se bolezen ni razširila, kljub temu pa so jo čakale še nekatere dodatne preiskave, ki so pokazale, da je v isti dojki še en tumor. Izkazalo se je, da je bil benigni. Za zdravljenje je potrebovala lumpektomijo in obsevanja, masektomija in kemoterapije pa niso bile potrebne. Z možem sta se nato odločila, da starejšima hčerkama povesta, kaj se dogaja z njenim zdravjem. "Moja terapevtka mi je dejala, da se mi ni treba pretvarjati, da sem močna in da imam odgovore na vsa vprašanja. Rekla je, da bom presenečena, kako se otroci lahko izkažejo, če jim pokažemo, da jih potrebujemo ob sebi. Molly je jokala, Frankie pa me je poklicala s fakultete, ves čas videoklica pa si je zakrivala usta, dokler ji ni uspelo predelati novice, ki sem jima jo povedala," je o težkem obdobju, ki ga je morala prestati vsa družina, zapisala Peet. Igralka je januarja dobila izvide, ki so pokazali, da je zdrava, le nekaj dni pozneje pa je v hospicu umrla tudi njena mati, ki se je borila s Parkinsonovo boleznijo.