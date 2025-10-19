'Moji otroci niso krivi, da so otroci nepotizma'

Otroci znanih staršev so pogosto označeni za otroke nepotizma oz. 'nepo-babies'. Gre za termin, s katerim se označuje navadno prejemanje poslovnih uslug zaradi družinskih vezi. A modna oblikovalka Victoria Beckham se s temi označbami ne strinja.
V enem od nedavnih intervjujev je novinar namreč namignil, da njen sin Cruz ni tipičen 'nepo-baby'. Temu pa je zvezdnica ugovarjala z argumentom, da njeni potomci niso krivi za svoj položaj. "Žal mi je otrok, ki jih označijo za otroke nepotizma. Otroci so preprosto otroci svojih staršev. Ni njihova krivda. Dajte jim priložnost," je dejala.
Po njenih besedah je pomembno, da so ljudje dobri in prijazni. "Ambicioznost je dobra, a pomembneje je biti prijazen. Naj glasba govori sama zase, preden jo sodite," je dejala.
Cruz, najmlajši sin Victorie in Davida Beckhama, se je pred kratkim namreč vrgel v glasbene vode. Prav z glasbo je kot članica nekdaj izjemno priljubljene glasbene skupine Spice Girls svetovno slavo doživela tudi Victoria. Kot je povedala v intervjuju, je na Cruza "izjemno ponosna".
Poleg Cruza ima par še dva sinova, Brooklyna in Romea, ter hčer Harper.
