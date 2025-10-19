Svetli način
Tuja scena

'Moji otroci niso krivi, da so otroci nepotizma'

London, 19. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Modni oblikovalki Victorii Beckham je žal ljudi, ki jih označijo za otroke nepotizma. "Otroci so preprosto otroci svojih staršev. Ni njihova krivda. Dajte jim priložnost," je dejala po tem, ko je novinar kot otroka nepotizma posredno označil njenega sina Cruza.

Otroci znanih staršev so pogosto označeni za otroke nepotizma oz. 'nepo-babies'. Gre za termin, s katerim se označuje navadno prejemanje poslovnih uslug zaradi družinskih vezi. A modna oblikovalka Victoria Beckham se s temi označbami ne strinja.

Victoria Beckham je stopila v bran svojim otrokom.
Victoria Beckham je stopila v bran svojim otrokom. FOTO: Profimedia

V enem od nedavnih intervjujev je novinar namreč namignil, da njen sin Cruz ni tipičen 'nepo-baby'. Temu pa je zvezdnica ugovarjala z argumentom, da njeni potomci niso krivi za svoj položaj. "Žal mi je otrok, ki jih označijo za otroke nepotizma. Otroci so preprosto otroci svojih staršev. Ni njihova krivda. Dajte jim priložnost," je dejala.

Po njenih besedah je pomembno, da so ljudje dobri in prijazni. "Ambicioznost je dobra, a pomembneje je biti prijazen. Naj glasba govori sama zase, preden jo sodite," je dejala.

Cruz, najmlajši sin Victorie in Davida Beckhama, se je pred kratkim namreč vrgel v glasbene vode. Prav z glasbo je kot članica nekdaj izjemno priljubljene glasbene skupine Spice Girls svetovno slavo doživela tudi Victoria. Kot je povedala v intervjuju, je na Cruza "izjemno ponosna".

Poleg Cruza ima par še dva sinova, Brooklyna in Romea, ter hčer Harper.

