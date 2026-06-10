Molly-Mae delila trenutek, ko je hčerka Bambi spoznala bratca

Molly-Mae Hague in Tommy Fury sta se v začetku junija razveselila svojega drugega otroka. Do nedavnega ni bilo jasno, katerega spola je novorojenček, zdaj pa je razkrila, da je to deček. Zvezdnica je na družbenih omrežjih delila posnetek trenutka, ko je njuna prvorojenka Bambi spoznala svojega mlajšega bratca.

"To je tvoj mlajši bratec," je 27-letnica zapisala ob posnetku, na katerem je njen dragi v bolniško sobo pripeljal njuno hčerko, da spozna novega člana družine. Deklica zvedavo gleda malo bitjece v posteljici, medtem ko ji starša razložita, kdo je dojenček, in jo vprašata, če bi ga želela pestovati. Ponosna sestrica je seveda privolila in mamica ter očka sta ji pokazala, kako pravilno držati dojenčka. Deklica je bila zelo vesela, da je lahko držala bratca, ponosna in presrečna pa sta bila tudi zaljubljenca, ki sta z objavo posnetka delila del svoje družinske sreče z oboževalci.