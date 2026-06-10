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Molly-Mae delila trenutek, ko je hčerka Bambi spoznala bratca

London, 10. 06. 2026 10.52 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
molly mae hauge

Molly-Mae Hague je v začetku junija znova postala mamica, njena prvorojenka Bambi pa velika sestrica. Pred dnevi je zvezdnica, ki je očeta svojih otrok Tommyja Furyja spoznala v šovu Otok ljubezni, delila novico, da so postali štiričlanska družina, zdaj pa je razkrila, kako je bilo videti, ko je njena hčerka prvič spoznala in pestovala svojega bratca.

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Molly-Mae Hague in Tommy Fury sta se v začetku junija razveselila svojega drugega otroka. Do nedavnega ni bilo jasno, katerega spola je novorojenček, zdaj pa je razkrila, da je to deček. Zvezdnica je na družbenih omrežjih delila posnetek trenutka, ko je njuna prvorojenka Bambi spoznala svojega mlajšega bratca.

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"To je tvoj mlajši bratec," je 27-letnica zapisala ob posnetku, na katerem je njen dragi v bolniško sobo pripeljal njuno hčerko, da spozna novega člana družine. Deklica zvedavo gleda malo bitjece v posteljici, medtem ko ji starša razložita, kdo je dojenček, in jo vprašata, če bi ga želela pestovati. Ponosna sestrica je seveda privolila in mamica ter očka sta ji pokazala, kako pravilno držati dojenčka. Deklica je bila zelo vesela, da je lahko držala bratca, ponosna in presrečna pa sta bila tudi zaljubljenca, ki sta z objavo posnetka delila del svoje družinske sreče z oboževalci.

Preberi še Nekdanja zvezdnika Otoka ljubezni znova postala starša

Nekdanja zvezdnika Otoka ljubezni sta se zaljubila prav v omenjenem šovu, kasneje postala starša, se zaročila, nato pa sta se razšla, za kar naj bi bile krive Tommyjeve težave z alkoholom. Na srečo številnih oboževalcev jima je vseeno uspelo rešiti njuno ljubezen, konec februarja pa sta nato sporočila, da bosta znova postala starša.

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