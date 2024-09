Molly-Mae Hague in Tommy Fury naj bi kljub razhodu načrtovala skupni dopust

Prijatelji Molly-Mae Hague naj bi bili zaskrbljeni, da bi slednja oprostila nekdanjemu zaročencu Tommyju Furyu in ga spustila nazaj v svoje življenje. Vir je zatrdil, da je bila Molly v zadnjih nekaj tednih "na dnu" in v "popolnem šoku", toda Tommy naj bi delal vse, kar je v njegovi moči, da bi jo pridobil nazaj. Po poročanju revije Heat Magazine naj bi par, ki ima skupaj enoletno hčerko Bambi, načrtoval počitnice na Maldivih, s čimer bi ugotovila, ali lahko rešita svojo zvezo. Vplivnica in boksar sta se spoznala v šovu Otok ljubezni leta 2019 in do oznanitve razhoda se je zdelo, da imata pravljično romanco.