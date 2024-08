Molly-Mae Hague in Tommy Fury sporočila, da sta se razšla

"Nikoli v milijon letih si nisem mislila, da mi bo to kdaj treba napisati. Po petih letih skupnega življenja si nisem predstavljala, da se bo najina zgodba končala, še posebej ne na ta način. Zelo sem žalostna, ker sporočam, da se je moje in Tommyjevo razmerje končalo. Večno bom hvaležna za najpomembnejšo stvar, najino čudovito hčerko. Brez naju je ne bi bilo in ona bo vedno moja prioriteta. Vsem se želim zahvaliti za ljubezen, ki ste nam jo izkazali v zadnjih petih letih. Vsi ste bili del naše poti in čutim, da je prav, da to delim z vami. Čeprav poskušam krmariti skozi prihodnje dni in tedne, vas prosim, da v tem težkem času spoštujete mojo zasebnost, vrnila se bom, ko se mi bo zdelo prav," je na Instagramu zapisala zvezdnica.