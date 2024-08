Molly-Mae Hague: Razhod s Tommyjem Furyjem ni oglasna poteza

"To je resnično življenje, nekaj, skozi kar sva šla kar se da zasebno, a očitno ni ostalo zasebno, ker se v zadnjih nekaj tednih nisem mogla oddaljiti od tega. In zadnja stvar, ki si jo želim, je da s tem videom še podkurim te govorice. Pravzaprav ne nameravam govoriti o zadnjih nekaj tednih, to ni nekaj, kar mi ustreza," je dejala in dodala: "Kot pravim, to je resnično življenje. To ni drama, to ni oglasna poteza, čeprav si želim, da bi bila. To je resnično življenje, ki je zelo žalostno in zelo globoko."

Dejala je, da ne bo več komentirala iz spoštovanja do nekdanjega zaročenca, "ker preprosto ni lepo", in dodala: "Zdi se mi, da je bilo vse to v zadnjih nekaj tednih preveč in pretirano napihnjeno. Zadnja stvar, ki bi jo želela storiti, je, da podžigam ta ogenj in mešam lonec, ki ga ni treba mešati." O Furyju je še dodala: "On je Bambijev oče in vedno ga bom cenila in spoštovala ter ga očitno vedno imela rada. Skupaj sva bila pet let in to je zelo, zelo žalostno."