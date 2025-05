Molly-Mae in Tommy po razhodu znova skupaj: 'Vredno je bilo rešiti razmerje'

Razlog za njun razhod naj bi bila Furyjeva nezvestoba, boksar pa je v začetku letošnjega leta razkril, da je bil glavni krivec za konec zveze njegovo prekomerno pitje alkohola, ki mu je podlegel po operaciji roke, zaradi katere ni mogel trenirati."Šel sem ven in sem samo pil, pil in pil. Dolgo časa sem vztrajal na tej poti," je priznal v intervjuju za revijo Men's Health.

V drugem delu dokumentarnega filma Behind it all je zvezdnica potrdila, da Fury že štiri mesece ne pije alkohola in da stvari 'zdaj zgledajo bolje'. Zvezdnica, ki je z 8,5 milijona sledilci na družbenem omrežju Instagram in lastno blagovno znamko oblačil najuspešnejša nekdanja tekmovalka omenjenega resničnostnega šova, je dejala, da je bilo po njenem mnenju 'vredno rešiti razmerje'. "Tommyja imam zelo rada in tako zelo rada imam našo družino, da sem pripravljena jadrati na tem valu. To ni nekaj, česar si vsak želi, je pa nekaj, kar sem jaz pripravljena storiti, saj si želim svoje družine," je še dejala.