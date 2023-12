Monaška palača izdala nov portret princa Jacquesa in princese Gabrielle

Dvojčka princese Charlene in princa Alberta, princesa Gabriella in princ Jacques, sta najmlajša izmed monaških kraljev in sta pred dnevi dopolnila devet let. Ob tej priložnosti je palača izdala nov portret dvojčkov, ki sta oblečena v formalna oblačila, pri čemer je Gabriella nosila mornarsko moder plašč in ujemajočo se baretko, njen brat pa je bil oblečen v uradna vojaška oblačila.