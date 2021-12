Monaška palača: Princesa Charlene potrebuje še več mesecev zdravljenja

Monaška princesa Charlene, ki je bila deležna specializirane oskrbe zunaj kneževine, ima pred seboj še nekaj mesecev zdravljenja, so sporočili iz palače. Žena princa Alberta II. se zaradi izjemne utrujenosti zdravi stran od svoje družine. Princesa se je po več mesecih, ki jih je preživela v Južni Afriki, novembra le vrnila v domovino, a jo je kmalu spet zapustila.

Princesina odsotnost na največji državni prireditvi ob dnevu državnosti je prejšnji mesec znova vzbudila veliko pozornosti in ugibanj o njenem zdravstvenem stanju in zakonskih težavah, v katerih naj bi se znašla s princem Albertom.

icon-expand Princesa Charlene in princ Albert ob princesini vrnitvi v domovino novembra. FOTO: Profimedia

V uradni izjavi palače so zapisali: "Princesino okrevanje je zadovoljivo in pomirjujoče, čeprav bo morda trajalo še nekaj mesecev, preden bo popolnoma ozdravela." Dodali so, da jo nameravajo otroci in princ obiskati med božičnimi prazniki, ob tem pa prosijo za zasebnost. Princ je ženine zdravstvene težave novembra potrdil za revijo People, a podrobnosti ni razkril.

"Bila je psihično in fizično utrujena. Bila je preobremenjena, zato se ni mogla udeleževati uradnih dogodkov in izpolnjevati uradnih dolžnosti, ni se mogla več soočati z življenjem na splošno in z družinskimi obveznosti," je še povedal.