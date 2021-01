Monaška princesa Charlene in njena 6-letna hčerka uskladili pričeski

Monaška princesa Charlene in princ Albert II.

Monaška družina je objavila nov uraden portret, na katerem pozirajo princ Albert II., pred njim pa sedi žena princesa Charlene, ki nosi belo dolgo obleko. Ob njej sta na vsaki strani njuna 6-letna dvojčka, princ Jacques in princesa Gabriella. Deček nosi temnomodro moško obleko s kravato, ki se barvno ujema z obleko, ki jo nosi njegov oče. Njegova sestrica pa je za to priložnost na sebi imela oblačila v nežno rožnati barvi. Največ pozornosti sta tokrat pritegnili mama in hči, ki sta si omislili enaki pričeski s frufrujem, obe pa sta tudi postriženi na paža.