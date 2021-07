Monaška princesa Charlene in princ Albert sta 10. obletnico poroko preživela ločeno

Monaška princesa Charlene je že od konca junija v svoji domovini Južni Afriki, ločena od moža in njunih dvojčkov, princa Jacquesa in princese Gabrielle.

V uradni izjavi za javnost so zapisali, da princesa Charlene okreva po operaciji, ki jo je imela konec junija. Ta pa naj bi popravila zaplete iz prejšnjega posega. Čas okrevanja se je, kot kaže, zavlekel in je sovpadel z datumom njene in Albertovo obletnice poroke, ki sta jo praznovala 1. julija.

"Zame je bilo to obdobje težko. Moža in otroka zelo pogrešam," je Charlene povedala za južnoafriške medije. "Albert je moja opora in moč, brez njegove ljubezni in podpore ne bi mogla prebroditi tega težkega obdobja."

V uradni izjavi za javnost so ob njunem okroglem jubileju med drugim zapisali: "Princ Albert in princesa Charlene se družini, prijateljem in ljubljenim osebam zahvaljujeta za neprekinjeno ljubezen in podporo, ki jima jo izkazujete. Velikodušnost, ki sta jo doživela v desetih letih zakonske zveze, je osrečujoča."

"Princ Albert in princesa Charlene sta se zavezala, da bosta s svojimi fundacijami spremenila svet in se želita zahvaliti vsem za nadaljnjo radodarnost, podporo in zaupanje vanje," so še zapisali v nadaljevanju. Za konec pa še: "Vaša darila in prispevki, podpora in zaupanje so najinim fundacijam omogočili, da smo dosegli številne naše cilje. Vsega tega brez vas ne bi bilo mogoče."