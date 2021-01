Monaška princesa Charlene o kritikah zaradi nove pričeske: To je bila moja odločitev

Monaška princesa Charlene , žena princa Alberta , je pred dobrim mesecem presenetila z novo, pankovsko pričesko. Drzna princesa je pričesko prvič pokazala na božičnem sejmu v Monaku, kjer je skupaj z možem in svojima šestletnima dvojčkoma otrokom delila božična darila.

Že takrat je pritegnila veliko radovednih pogledov, a kot je zdaj povedala za francosko revijo Point de Vue, se na mnenje množic ne ozira."Pričeska je bila moja odločitev," je povedala 42-letnica. "Zdi se, da je moja frizura izzvala kar nekaj različnih komentarjev. A povedati vam moram, da sem si takšne pričeske želela že dolgo časa. In to je v resnici moj slog. To je vse, kar lahko rečem o svoji odločitvi."

Kot navaja revija, Charlene samo sebe označuje za neobičajno princesko in pravi, da se zaradi mnenja javnosti ne bo spreminjala. "Med vsemi člani kraljeve družine sem jaz verjetno tista, ki je poskusila največ različnih pričesk … In s tem bom tudi nadaljevala. To je moja odločitev."