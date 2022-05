Monaška princesa Charlene: Še vedno sem krhka

Monaška princesa Charlene, ki je bila več mesecev na zdravljenu v tujini, je prvič spregovorila v javnosti in razkrila, kakšno je njeno zdravstveno stanje in počutje. Ker so se v tem času, ko je bila odsotna z dvora pojavile govorice, da imata s princem Albertom tudi zakonske težave, je presenetila z izjavo, da je njen mož njen zaščitnik.

Princesa Charlene je prvič spregovorila o njeni leto dni dolgi bitki s slabim zdravstvenim stanjem in duševnimi težavami. Princeda je priznala, da je bil boj dolg, težek in boleč. Princesa je s hčerko Gabriello obiskala Teden mode v Monte Carlu, lokalnim medijem pa je dejala, da je njeno stanje še zmeraj krhko. Princesa je bila štiri mesece na zdravljenju na kliniki v Švici, kjer so ji pomagali pri težki fizični in čustveni izčrpanosti. "Ko sem se vrnila v kneževnio, sem vso svojo energijo posvetila svojim otrokom, možu in svojemu zdravju. Oni so moja prioriteta," je dejala. "Še vedno sem krhka, zato nočem hiteti. Bila je dolga, boleča in težka pot. Danes se počutim bolj mirno," je še dodala.

icon-expand Princesa Charlene s hčerko Gabriello. FOTO: Profimedia

Charlene je zbolela maja 2021, ko je bila na obisku v Južni Afriki, ko je načrtovala le 10-dnevni obisk svoje domovine, a na koncu ostala pol leta. Meseca novembra se je prostovoljno odpravila na zdravljenje na kliniko v Švico, kar pa naj bi bila, po besedah njenega moža, njena odločitev, ki jo je podprla celotna družina. Princ Albert in njuni trije otroci so jo več krat obiskali, njeno zdravljenje v tujini pa je bilo vzrok, da je zamudila 10. obletnico poroke. Prav to je bil tudi povod za govorice, da naj bi v njenem zakonu pošteno škripalo, mnogi pa so se začeli spraševati tudi o tem, ali niso njene zdravstvene težave le izgovor za njeno odsotnost. Odkar se je meseca marca vrnila v Monako, pa so začele krožiti nove govorice, ki pravijo, da je Charlene že kupila dom izven kneževine in namerava zapustiti moža. Princesa je o tem novinarjem dejala: "Želite govoriti o govoricah o moji ločitvi ali o mojem novem domu v Švici? Še vedno me žalosti, da določeni mediji vzpodbujajo govorice o mojem zakonu in mojem življenju. Tako kot vsi ostali, smo tudi mi samo ljudje, ki imamo čustva in slabosti. Le da je naša družina bolj izpostavljena medijem."

icon-expand Princesa Charlene se je udeležila modne revije s hčerko in znova stopila pred javnost. FOTO: Profimedia

Princesa je pohvalila tudi svojega moža, ki ga je imenovala kar za svojega zaščitnika, ki jo varuje pred govoricami. Dejala je, da ji je bil v veliko podporo in da sta se pogovorila tudi o grozljivih govoricah. Charlene je v preteklem letu tudi več krat izrazila željo po vrnitvi v Monako, kjer bi znova prevzela svoje kraljeve dolžnosti. "Zelo vesela sem, da sem se lahko ponovno vrnila v Monako in sem s svojo družino. Prejela sem veliko pozitivnih in toplih sporočil, ko sem bila odsotna, zato se zahvaljujem vsem za podporo," je še dejala medijem.