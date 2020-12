Monaška princesa Charlene si je pobrila skoraj polovico glave

42-letnica se je za praznike odločila, da je čas za izrazito spremembo, in si ob strani pobrila lase, tako da ima pobrito skoraj polovico glave. Zaradi svojega drznega novega videza je pritegnila veliko radovednih pogledov.

Monaška princesa Charlene se je udeležila odprtja božičnega sejma v Monaku, kjer je skupaj z možem, princem Albertom II. , svojima 6-letnima dvojčkoma Jacquesom in Gabriello ter Božičkom razdeljevala darila otrokom.

Če je princesa Charlene pritegnila pozornost s pankersko pričesko, pa je princ Albert II. za to priložnost izbral praznično kravato, na kateri so bile natisnjene različne podobe Božičkov.

Na sejmu so vsi, tudi Božiček, nosili zaščitne maske, upoštevali vsa navodila in priporočila ter se držali strogih ukrepov.

Monaški princ Albert II. in princesa Gabriella z Božičkom.

Mali princJacques Honoré Rainier in mala princesa Gabriella Thérèse Marie sta se rodila 10. decembra 2014, po slabem mesecu pa sta ju njuna starša, princesaCharlene in princ Albert II., prvič predstavila javnosti, saj sta ju prinesla na balkon palače Princier, pred katero so jih pričakali navdušeni oboževalci monaškega dvora.

Za južnoafriško lepotico in nekdanjo olimpijsko plavalko sta to prva otroka, medtem ko ima 62-letni Albert II., sin ameriške igralke Grace Kelly, iz prejšnjih razmerij še 28-letno hčer Jazmin Grace Grimaldi in 17-letnega sina Alexandra Costa.