Monaška princesa podrla nov rekord: navdušila med kolesarjenjem na vodi

Čeprav se monaška princesa Charlene že nekaj let profesionalno ne ukvarja s športom, je pokazala, da je šport še vedno v njeni krvi. Mama dvojčkov je v dobrodelni akciji pokazala, v kako dobri formi je. 42-letnica je na morski površini s tako imenovanim morskim kolesom naredila neverjetnih 180 kilometrov.

Oblečena v zaščitno opremo, je monaška princesa kljub močnemu vetru in valovom pokazala, kako vztrajna športnica je. Pot, ki si jo je začrtala, se je začela pri mestu Calvin na Korziki in se končala pri Monaku. Ves čas so jo na dolgi poti spremljali varnostni čolni in zdravniška pomoč.

Njen rekord so v Monaku pričakali njen možAlbert in otroka,princ Jacques in princesa Gabriella. Ko je končno prišla na cilj, je bila vidno izčrpana, a tudi vidno srečna. Ob prihodu je pohitela v objem udeležencem tega projekta.