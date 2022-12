Monaški princ Albert bo božična darila nakupil v zadnjem trenutku

Monaški princ Albert II. še ni opravil najpomembnejšega opravka v tem času, saj se še vedno ni lotil nakupovanja božičnih daril. Na vprašanje, kaj namerava podariti svoji ženi, princesi Charlene, in njunima osemletnima dvojčkoma, princu Jacquesu in princesi Gabrielli , pa je odgovoril, da ne bodo dobili nič posebnega.

"Ni mi še uspelo kupiti daril. Bilo je zelo delovno leto in zelo napornih nekaj tednov. Veliko sem bil na poti, tudi ta teden imam veliko sestankov in srečanj," je za revijo People pojasnil princ in dodal, da ima pripravljen seznam, kaj bo komu podaril. Otroka bosta tako dobila različne igrače in video igre, a nič posebnega, saj se njuna zanimanja zelo hitro spreminjajo.