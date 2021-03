Monaški princ Albert: Družinske spore moramo reševati za štirimi stenami

Po intervjuju vojvodinje Meghan Markle in princa Harryja pri znani voditeljici pogovornih oddaj Oprah se odzivi še vedno kar vrstijo. Čeprav je od predvajanja intervjuja pretekel skorajda že mesec dni, se je tokrat oglasil še monaški princ Albert II . 63-letni Albert je dejal: "Težko se je postaviti v čevlje nekoga drugega. Lahko razumem pritisk, pod kakršnim sta se znašla Harry in Meghan, kljub temu pa menim, da se nezadovoljstvo v takem položaju ne rešuje na ta način. Družinske zadeve se morajo reševati za štirimi stenami."

Princ Albert, ki je velik zagovornik zdravega okolja, je Meghan in Harryju zaželel vse najboljše na njuni novi poti. "Svet zunaj grajskih zidov je težek in zahteven, upam, da bo znal Harry sprejemati prave odločitve," je komentiral monaški princ Albert.

Meghan in Harry sta z nastopom v ekskluzivnem televizijskem intervjuju pri znameniti Oprah Winfrey dvignila veliko prahu. Monarhijo in kraljevo družino sta obtožila rasizma, Meghan pa je priznala, da je med nosečnostjo in življenjem v palači razmišljala celo o samopoškodovanju. Dejala je tudi, da sta se s princem poročila že pred uradno kraljevo poroko, ki je bila maja leta 2018. A prav ta izjava postavlja Meghan na laž, saj je angleška cerkev sporočila, da poroka, kot jo je opisala vojvodinja, ni po pravilih cerkve.