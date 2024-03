Monaški princ Albert o ženi: Zelo je razburjena zaradi tega, kar se piše

Monaški princ Albert in žena Charlene se že več let soočata z govoricami, da v njunem zakonu škripa.

"Charlene je bila zelo razburjena in žalostna zaradi nekaterih stvari, ki so prišle v javnost. Drug drugega sva podpirala. Vrnila se je k številnim svojim dejavnostim, prevzela več javnih obveznosti, na splošno veselje vseh," je povedal in tako spomnil tudi na princesine težave z duševnim zdravjem, s katerimi se je soočala dlje časa.

Princeso Charlene imenujejo 'najbolj žalostna princesa na svetu', saj se v javnosti skoraj nikoli ne smeji. Za njen zakon z Albertom so pogosto govorili, da je v krizi, a se par še vedno skupaj pojavlja v javnosti. Princesa se je v javnosti po večmesečni odsotnosti, ko je bila na počitnicah v domači Južni Afriki in nato na zdravljenju zaradi fizične in psihične utrujenosti na eni od švicarskih klinik, vrnila aprila 2022.

46-letnica je mesec dni po vrnitvi v Monako obiskala Teden mode v Monte Carlu, kjer je prvič spregovorila o njeni leto dni dolgi bitki s slabim zdravstvenim stanjem in duševnimi težavami. Princesa je priznala, da je bil boj dolg, težek in boleč. "Ko sem se vrnila v kneževino, sem vso svojo energijo posvetila svojim otrokom, možu in svojemu zdravju. Oni so moja prioriteta," je dejala. "Še vedno sem krhka, zato nočem hiteti. Bila je dolga, boleča in težka pot. Danes se počutim bolj mirno," je takrat še dodala.