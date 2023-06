Monica Bellucci o Timu Burtonu: Ljubim ga

Monica Bellucci je prvič javno spregovorila o zvezi z režiserjem Timom Burtonom . "Kaj lahko rečem, predvsem sem vesela, da sem ga spoznala," je dejala v intervjuju za francosko izdajo revije Elle . "To je eno izmed tistih srečanj, ki se v življenju zgodijo redko ... Človeka poznam, ljubim ga, sedaj pa bom spoznala režiserja, začela se bo nova pustolovščina. Imam veliko spoštovanje do Tima Burtona, ljubim ga" je iskreno priznala.

O zvezi med 58-letno italijansko igralko in 64-letnim ameriškim režiserjem je prva poročala francoska revija Paris Match. Skupaj naj bi bila od oktobra lani, ko sta se srečala na filmskem festivalu v Lyonu, kjer je Monica kot častna gostja festivala Timu podelila nagrado za življenjsko delo. Kmalu zatem, ko je odjeknila novica, da se Belluccijeva in Burton sestajata, so v javnost prišle tudi prve fotografije para. Paparaci so ju ujeli med romantičnim sprehodom po Madridu, kjer sta se držala za roke in se poljubila.