Tuja scena

Monica Bellucci o Timu Burtonu: Vedno bo imel posebno mesto v mojem srcu

Rim, 25. 09. 2025 14.53 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Igralka Monica Bellucci je prvič po razhodu z režiserjem Timom Burtonom javno spregovorila o koncu njune zveze. Zvezdnica filmov Malèna, Nepovratno in Stanovanje je dejala, da bo imel Burton vedno posebno mesto v njenem srcu. 61-letnica in 67-letnik sta pred dnevi sporočila, da sta po treh letih končala romanco.

Monica Bellucci ima kljub razhodu s Timom Burtonom zanj le lepe besede. 61-letna italijanska igralka je v izjavi po njunem razhodu režiserja opisala kot osebo, ki bo imela vedno posebno mesto v njenem srcu, kljub temu da se je njuna zveza zaključila, pa vez med njima ostaja, saj ga zvezdnica še vedno spoštuje in ceni.

Monica Bellucci in Tim Burton sta se po treh letih zveze razšla.
Monica Bellucci in Tim Burton sta se po treh letih zveze razšla. FOTO: Profimedia

"Vedno bo imel posebno mesto v mojem srcu," je povedala Bellucci in dodala, da se njuna vez, kljub spremembi statusa v njunem odnosu, ne bo pretrgala. Zvezdnica se je z izbiro besed izognila grenkobi, čas, ki sta ga preživela skupaj, pa je opisala kot pomemben in ji bo ostal vedno v spominu.

Preberi še Konec ljubezni med Monico Bellucci in Timom Burtonom

Burton, ki je znan po svojem gotskem stilu v filmih Edward Škarjeroki, Beetlejuice in Predbožična mora, javno o koncu njune zveze še ni spregovoril, kot je razvidno iz izjave Belluccijeve, pa se nekdanji par ni razšel sprt.

Italijanka sicer le redko javno govori o svojem zasebnem življenju, zato so njene besede o Burtonu mnoge presenetile in nakazale, da zvezdnica tudi po koncu razmerja ceni svoje nekdanje partnerje in zveze.

monica bellucci tim burton zveza par razhod igralka režiser
