Monica Bellucci o Timu Burtonu: Vedno bo imel posebno mesto v mojem srcu

Monica Bellucci ima kljub razhodu s Timom Burtonom zanj le lepe besede. 61-letna italijanska igralka je v izjavi po njunem razhodu režiserja opisala kot osebo, ki bo imela vedno posebno mesto v njenem srcu, kljub temu da se je njuna zveza zaključila, pa vez med njima ostaja, saj ga zvezdnica še vedno spoštuje in ceni.

Monica Bellucci in Tim Burton sta se po treh letih zveze razšla.

"Vedno bo imel posebno mesto v mojem srcu," je povedala Bellucci in dodala, da se njuna vez, kljub spremembi statusa v njunem odnosu, ne bo pretrgala. Zvezdnica se je z izbiro besed izognila grenkobi, čas, ki sta ga preživela skupaj, pa je opisala kot pomemben in ji bo ostal vedno v spominu.

Burton, ki je znan po svojem gotskem stilu v filmih Edward Škarjeroki, Beetlejuice in Predbožična mora, javno o koncu njune zveze še ni spregovoril, kot je razvidno iz izjave Belluccijeve, pa se nekdanji par ni razšel sprt.

Italijanka sicer le redko javno govori o svojem zasebnem življenju, zato so njene besede o Burtonu mnoge presenetile in nakazale, da zvezdnica tudi po koncu razmerja ceni svoje nekdanje partnerje in zveze.