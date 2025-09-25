Monica Bellucci o Timu Burtonu: Vedno bo imel posebno mesto v mojem srcu

Monica Bellucci ima kljub razhodu s Timom Burtonom zanj le lepe besede. 61-letna italijanska igralka je v izjavi po njunem razhodu režiserja opisala kot osebo, ki bo imela vedno posebno mesto v njenem srcu, kljub temu da se je njuna zveza zaključila, pa vez med njima ostaja, saj ga zvezdnica še vedno spoštuje in ceni.
"Vedno bo imel posebno mesto v mojem srcu," je povedala Bellucci in dodala, da se njuna vez, kljub spremembi statusa v njunem odnosu, ne bo pretrgala. Zvezdnica se je z izbiro besed izognila grenkobi, čas, ki sta ga preživela skupaj, pa je opisala kot pomemben in ji bo ostal vedno v spominu.
Burton, ki je znan po svojem gotskem stilu v filmih Edward Škarjeroki, Beetlejuice in Predbožična mora, javno o koncu njune zveze še ni spregovoril, kot je razvidno iz izjave Belluccijeve, pa se nekdanji par ni razšel sprt.
Italijanka sicer le redko javno govori o svojem zasebnem življenju, zato so njene besede o Burtonu mnoge presenetile in nakazale, da zvezdnica tudi po koncu razmerja ceni svoje nekdanje partnerje in zveze.
