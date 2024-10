Monica Bellucci objavila gole fotografije: najlepša ženska na svetu

Konec septembra je dopolnila 60 let, a Monica Bellucci še danes velja za eno najlepših žensk na svetu. Italijanka se več kot očitno zaveda svoje lepote in navdušenja oboževalcev, zato jih je nedavno razveselila z objavo golih fotografij. Kot je zapisala v opisu, so fotografije, na katerih je videti rosno mlada, stare nekaj let, nastale pa so v času, ko je prvič pozirala za naslovnico revije Vouge Italia.

OGLAS

Monica Bellucci tudi pri 60 letih jemlje dih. Zvezdnica, ki je konec septembra praznovala okroglo obletnico, še danes velja za eno najlepših žensk na svetu, kar je dokazala tudi z nedavno objavo na družbenih omrežjih. Igralke je namreč delila fotografije, na katerih je pozirala gola.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Črno-bele fotografije, ki jih je objavila na Instagramu, prikazujejo legendarno igralko, kako se bliskavicam fotoaparata nastavlja samo v adamovem kostumu, prsi in intimne dele pa si prekriva z roko. Na njih je videti rosno mlada, a kot je razkrila v opisu, so fotografije nastale pred nekaj leti. "Slike Paola Roversa izpred nekaj let, ko sem prvič pozirala za oktobrsko številko Vogue Italia," je zapisala ob galeriji.

S fotografijami je več kot navdušila svoje sledilce in oboževalce. V nekaj dneh so ji namenili več kot 420.000 všečkov, obenem pa jo v komentarjih označili za najlepšo žensko na svetu. "Ti si prava definicija seksapila", "Večna lepota od zunaj in znotraj" in "Ti si seks bomba" je le nekaj komentarjev navdušenih oboževalcev.