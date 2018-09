Monica Belluci pri 53 še vedno osvaja modne steze

53-letnica povedala, kako skrbi za svoje telo in kako se je danes pogled na ženske popolnoma spremenil

V Milanu, italijanski prestolnici mode, je nedavno potekal znani milanski teden mode, kjer so se s svojimi modnimi kreacijami predstavili številni oblikovalci: od najmanj do najbolj znanih. Dogodka so se udeležile številne slavne osebnosti, med katerimi je pozornost fotografov ujela 53-letna Monica Bellucci, ki se je udeležila modne revije priznanega modnega dua Dolce & Gabbana.

Monica je bila opažena v družbi moškega spremljevalca ob izhodu iz prestižnega italijanskega hotela Principe di Savoia. Oblečena je bila v elegantno obleko na preklop, ki je segala malce čez koleca, poleg pa je kombinirala modne škornje z visoko peto in modna sončna očala. Lase, postrižene do vratu, je nosila spuščene in rahlo valovite.

Belluccijeva, ki je, spomnimo, tudi nekdanje 'Bondovo dekle', se je v zadnjih mesecih kar nekajkrat sprehodila po modnih brveh – med drugim tudi na tokratni milanski modni reviji Dolce & Gabbana. Italijanska igralka je ob tem delila svoje občutke: ''Nikoli si nisem predstavljala, da bom pri 50 delala kot 25-letnica. Izjemno in zelo pozitivno odkritje.''

53-letnica je komentirala tudi vlogo žensk v današnjem svetu in izpostavila: ''Časi so se zagotovo spremenili. Ženske se prikazujejo v popolnoma drugačni luči, kot so se nekoč, posledično pa je tudi moški pogled na ženske postal popolnoma drugačen.''