Monica Cruz pokazala lepo oblikovane noge

41-letna Mónica Cruz Sánchez se je pred kratkim mudila na božični zabavi, organizirani s strani revijeElle, ki je potekala v Madridu. Pozornost fotografov in mimoidočih je plenila tako zaradi svoje izjemne podobnosti s starejšo sestro, zvezdnico Penelope Cruz , kot zaradi kratke oprijete rdeče obleke, v kateri je pokazala lepo oblikovane noge in zagorelo polt.

Monica se je dolga leta posvečala profesionalni plesni karieri, nato pa se je odločila, da srečo preizkusi v igralskih vodah. Leta 2005 je zaigrala v španski nadaljevanki Un Paso Adelante, kasneje pa se je pojavila v številnih filmih – leta 2011 smo jo lahko videli tudi v filmu Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi. Njena sestra, Penelope Cruz , ki je v filmu zaigrala Angelico , je bila namreč v času snemanja noseča in ko se je njena nosečnost poznala do te mere, da je ni bilo možno prikriti, so kot njeno nadomestnico zaradi izjemne podobnosti na set poklicali prav Monico.

41-letnica je pred dobrimi petimi leti javnost presenetila z novico, da bo postala mama samohranilka. S pomočjo anonimnega darovalca sperme in postopka umetne oploditve je postala mama danes 5-letni deklici Antonelli Cruz Sánchez. Leta 2014 je v enem izmed intervjujev povedala, da njena odločitev, da postane mama, ni bila lahka in da je o materinstvu razmišljala dlje časa: ''Bolj ko sem razmišljala o tej možnosti in se poglabljala v informacije o umetni oploditvi, bolj sem bila prepričana, da to moram storiti – otroka sem si močno želela in nisem želela tvegati, da bi kasneje zaradi starosti ali potencialnih zdravstvenih zapletov ostala oropana izkušnje materinstva.''