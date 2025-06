Monica Lewinsky pozirala s košarkarjema: Si tako majhna ali onadva tako visoka?

Monica Lewinsky je največ pozornosti dobila, ko so ameriški mediji razkrili njeno afero s takratnim predsednikom Billom Clintonom , po umiku iz javnosti, pa se je v zadnjih letih vrnila pod soje žarometov. 51-letnica pa je svoje sledilce na družbenem omrežju razveselila s fotografijo, na kateri v Cannesu pozira s košarkarjema Dirkom Nowitzkim in Blakom Griffinom .

Na fotografiji 51-letna Lewinsky stoji med obema košarkarjema, vsi trije pa z nasmehom zrejo v objektiv fotoaparata. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni njeni sledilci, ki so pohvalili njihov izgled, spregledali pa niso niti, da je Monica veliko nižja od obeh športnikov.

Lewinsky se je iz javnega življenja umaknila leta 1998, ko je bila tarča medijev in javnega šikaniranja, ker se je zapletla v afero s takratnim ameriškim predsednikom Billom Clintonom, ko je delala v Beli hiši kot pripravnica. Leta 2014 je zagnala kampanjo Stand Up For Yourself in se vrnila v soj žarometov.

Leta 2021 je bila producentka dokumentarca z naslovom Impeachment: American Crime Story, ki je prikazal njeno stran zgodbe. Dve leti pozneje se je pojavila v oddaji Today, kjer je spregovorila o življenju po 50. letu."Zelo sem hvaležna. Ko sem dopolnila 40 let, je bilo grozno, po 50. letu pa sem opolnomočena. Veliko sem delala na svoji osebnosti, ko sem se ozrla na preteklo desetletje in se vprašala, kaj si želim v prihodnjem," je še dejala.