Monica Lewinsky razkrila svojo plat afere s Clintonom

Pretekli sta več kot dve desetletji, odkar so naslovnice polnile novice o odmevni in škandalozni aferi med nekdanjim predsednikom ZDA Billom Clintonom in pripravnico Bele hiše Monico Lewinsky .

45-letnica je med drugim razkrila, s kakšnim trikom je zapeljala Clintona in kako se je njuna enkratna afera sprevrgla v serijo poželjivih srečanj v predsedniškem kabinetu in drugih prostorih Bele hiše. ''Začelo se je z gesto, na katero ni bil pozoren nihče drug v prostoru, on (Clinton) pa je opazil ... V času sestankovanja in sedenja za ovalno mizo se je rob mojih hlač spustil nekoliko nižje – toliko, da je razkril pogled na moje spodnje perilo. Ko sem opazila, da Bill koraka proti mojemu stolu, nisem ukrenila nič, da bi to prikrila. Ujela sem njegovo pozornost in pričela sva flirtati,'' je svojo pripoved začela Monica in nadaljevala: ''Mislim, da mi srce nikoli v življenju ni bilo hitreje kot tisti dan, ko me je Bill poklical v pisarno Georgea Stephanopoulosa, takratnega direktorja za odnose z javnostmi. Zameglil se mi je um ... Slišala sem se izgovoriti besede: ''Veš, da sem zagledana vate'' ...''

Clinton naj bi se po pričevanju Lewinskyjeve ob njenem priznanju nasmehnil in jo čez nekaj trenutkov vprašal, ali bi odšla z njim v kabinet. Monica je odgovorila pritrdilno. Čez nekaj minut je prišlo do njunega prvega poljuba, po katerem se je Lewinskyjeva vrnila nazaj na delovno mesto in ostala tam do poznih večernih ur. Ko je bila v pisarni samo še ona, se je pri njej ustavil Clinton in ji dejal, da lahko čez deset minut pride v njegov kabinet. Predlogu se ni uprla in še istega večera je njuna intimna afera oživela. Monica je priznala, da nadaljni razplet dogodkov vsekakor ni bil tisto, kar si je predstavljala, da bo delala v Beli hiši, potem, ko je uspešno zaključila šolanje na univerzi v Portlandu in si prislužila zaželjeno pripravništvo. Povedala je, da so že proti koncu študija nekatere sošolke izjavile, da se jim zdi Clinton neverjetno privlačen – sama pa, kot pravi, tega takrat ni opazila. Zdel se ji je ''starejši sivolas moški'' in ni razumela, zakaj so bile nekatere ženske tako navdušene nad njim: ''Tega nisem razumela, dokler nisem pristala v njegovi neposredni bližini.''