Monica Lewinsky želi, da Beyonce spremeni verz o aferi s Clintonom.

Sporen verz se glasi: "He popped all my buttons, and he ripped my blouse. He Monica Lewinsky-ed all on my gown," in se navezuje na odmevno afero med nekdanjim ameriškim predsednikom Billom Clintonom in takrat 24-letno pripravnico Monico Lewinsky. Afero je med drugim zaznamovala temno modra obleka, na kateri so bile sledi Clintonove semenske tekočine, in prav na to se je Beyonce v skladbi Partition navezala.