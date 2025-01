Monika Avsenik na nastop z Andreo Bocellijem v njegovem zasebnem letalu

OGLAS

Monika Avsenik je znova nastopila z legendarnim tenoristom Andreo Bocellijem. Po njunem prvem nastopu avgusta 2024 v puljski Areni in ponovnem srečanju novembra istega leta v razprodani Tauron Areni v Krakovu sta tokrat skupaj blestela na odru Atlas Arene v Lodžu. Njuno srečanje je bilo nekaj posebnega, saj sta pred nastopom uživala v sproščenem in prijetnem druženju, ob tem pa imela priložnost še bolje spoznati drug drugega.

Monika Avsenik in Andrea Bocelli FOTO: Fabian Hochscheid icon-expand

Pevka je o posebnem dnevu spregovorila na Instagramu, kamor je objavila kopico videoposnetkov, v katerih je razložila potek njihovega dneva. Razkrila je, da so na Poljsko leteli z Bocellijevim zasebnim letalom. Še prej je sledilo veliko presenečanje. Legendarni pevec jo je povabil na kosilo. Med obedovanjem sta sedela skupaj, poklepetala in trenutek ovekovečila s fotografijami. Med kosilom so preko video klica pozdravili tudi njegovega sina, pevca Mattea Bocellija.

Skupno kosilo sta ovekovečila s fotografijami. FOTO: Monika Avsenik icon-expand

Na poti jo je spremljal njen soprog Anže Langus Petrovič, ki pa je bil prav tako navdušen nad celotno izkušnjo. Kljub nenehnem dogajanju si je vzel čas za spremljanje smučarskih skokov in zagreto navijal za slovenske ase. Njihov urnik je bil izjemno natrpan, takoj po pristanku so se odpravili naravnost v Atlas Areno, kjer je sledila tonska vaja. Monika je kasneje na nastop prišla v elegantni dolgi rdeči obleki, posuti z bleščečimi detajli. Večer je začela s čutno izvedbo uspešnice Whitney Houston I Have Nothing. Nato sta skupaj z Bocellijem občinstvo očarala z nepozabnima duetoma: Presleyjevo Can't Help Falling in Love in Bocellijevo znamenito Vivo per lei. Po veličastnem nastopu sta prejela čudovita šopka rož, ki sta dodala piko na i nepozabnemu večeru.