'Morala sem načrtovati kemoterapijo, da bi si za božič opomogla'

Zvezdnici, znani po vlogi v seriji Beverly Hills, 90210, Shannen Doherty se je v božični epizodi njenega podcasta pridružila njena mama Rosa Doherty, s katero sta skupaj spregovorili o letu 2023. "Letos gre zgolj za to, da smo neverjetno hvaležni, da smo tukaj in lahko preživimo čas z ljudmi, ki so nam stali ob strani v dobrem in slabem, ki ne odidejo stran, ki nas brezpogojno ljubijo in ki imajo enaka prepričanja, moralo in standarde ter so ljudje s karakterjem," je dejala 52-letna igralka. "Tako sem hvaležen, da sem za vse to tukaj."