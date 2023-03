Morantova divja noč v striptiz klubu: 'Toliko denarja, da bi rabili grablje'

Na fotografijah, ki so jih posnele nadzorne kamere, je moč videti športnika, ki uživa v bližnjem druženju z eno izmed plesalk, medtem ko so tla kluba popolnoma prekrita z bankovci. "Celotna soba je bila polna denarja, dobesedno kupi denarja. Potrebovali bi grablje," se je dogodkov spominjal eden od očividcev, medtem ko je ena izmed plesalk pripomnila, da so s sodelavkami denar štele v nedogled. Košarkar je po poročanju virov v klubu zapravil slabih 50 tisoč evrov.

Za VIP-sobo naj bi Morant odštel okoli 900 evrov. "Tam je bil, da bi se zabaval in želel je, da mu pri tem družbo delajo dekleta," je dejal vir in pripomnil, da je bila glasba "zelo, zelo gangsterska". Med drugim naj bi plačal štiri plesalke ter postrežbo s steklenicami in si privoščil celo košaro perutničk, cvrt krompirček in zrezek. To naj prav tako ne bi bil njegov prvi obisk dotičnega kluba.