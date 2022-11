Morgan Freeman deležen številnih kritik zaradi nastopa na otvoritvi SP v Katarju

Igralec Morgan Freeman je s svojim nastopom na otvoritveni slovesnoti svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju vzbudil zelo različne odzive. Medtem ko je v svojem govoru poudaril vrednote, kot sta prijateljstvo in enakopravnost, je bil po drugi strani deležen glasnih kritik na račun tega, da s svojim nastopom na prireditvi podpira državo, ki teh istih vrednot ne podpira.

Z oskarjem nagrajeni igralec Morgan Freeman se zaradi nastopa na otvoritveni slovesnosti največjega dogodka v nogometu sooča s številnimi kritikami. Zvezdnik je v svojem govoru na stadionu Al-Bayt v Dohi vzpodbudil k prijateljstvu, ne glede na kulturo, barvo kože in zgodovino, a so njegove besede naletele na več gluhih ušes in na veliko kritik, ker je s svojim prispevkom pomagal pri promociji države, ki ne spoštuje vrednot, ki jih je v govoru omenil.

icon-expand Morgan Freeman FOTO: Profimedia

"Tukaj smo se zbrali kot eno veliko pleme, Zemlja pa je šotor, v katerem živimo. Nogomet poganja svet in združuje narode v ljubezni do te čudovite igre. To, kar združuje narode, združuje tudi skupnosti. Vsi imamo svojo zgodbo, povezano z nogometom in kako nas je le-ta povezala, prav tako ima ta dežela svojo edinstveno zgodbo," je v govoru povedal Freeman. Zvezdnik je spregovoril tudi s katarskim vplivnežem Ghanimom al Muftahom, 20-letnim ambasadorjem svetovnega prvenstva, ki se je rodil s sindromom kavdalne regresije, ki zavira razvoj spodnje polovice telesa.

icon-expand Morgan Freeman in navdušujoča zgodba ambasadorja svetovnega prvenstva v Katarju Ghanima Al Muftaha. FOTO: AP

Freemanov govor je požel veliko neodobravanja predvsem na družbenih omrežjih, eden izmed komentarjev pa se je glasil: "Človek, ki je zaigral v vlogi Nelsona Mandele, ki se bolj kot marsikdo drug zaveda vpliva in pomembnosti izolacije države ter uspeha na terenu, da spremeni politiko te države, je res veliko razočaranje, da je Morgan Freeman sprejel denar in ponudil podporo zatiralskemu režimu."

Nek uporabnik družbenega omrežja Twitter je zvezdnika označil za človeka, ki se je prodal, spet tretji pa je zanj uporabil meme iz Simpsonovih, kjer lik nese torbo, polno denarja. "Upam, da je bil krvavi denar iz Katarja vreden tega, da si se prodal," je še nekdo zapisal. Vsi komentarji na igralčev govor pa niso bili kritični, nekateri so v njem prepoznali "besede, ki jim je potrebno prisluhniti", spet drugi so občutili njihovo globino in resnico.

Ljudi po svetu še vedno razburjajo novice o umrlih migrantih delavcih, ki so pomagali pri zidavi stadionov, ter družbena ureditev Katarja, kjer je homoseksualnost še vedno kazensko preganjana. Kritike so se pojavile tudi na račun Davida Beckhama, ki prav tako sodeluje pri promociji največjega nogometnega spektakla na svetu. Komik Joe Lycett je v sekljalniku za drevesa uničil 11.511 evrov, z gesto pa protestiral proti temu, da nekdanji nogometaš nastopa v vlogi ambasadorja, kar naj bi zvezdniku na bančni račun prineslo kar 10 milijonov evrov. S Katarjem pa ni želela biti povezana pevka Dua Lipa, ki je zavrnila govorice, da bo nastopila na otvoritveni slovesnosti, da je zavrnil enako priložnost, pa je potrdil tudi pevec Rod Stewart, katerega razlogi so bili moralni zadržki.

Za nastop se je kljub neodobravanju oboževalcev odločil Robbie Williams, ki pa je svojo odločitev povzel z besedami: "Ne odobravam nikakršnih kršenj človekovih pravic nikjer po svetu, a če bi nastopal samo v državah, kjer ne kršijo človekovih pravic, ne bi nastopal nikjer, niti v lastni kuhinji." Na otvoritveni slovesnosti sta nastopila še član skupine BTS Jung Kook in katarski pevec Fahad Al Kubaisi.