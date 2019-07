Morgan Freeman bo svoj ranč spremenil v zavetišče za čebele

Freeman se je leta 2014 začel ukvarjati s čebelarstvom. Takrat je o svojem novem hobiju govoril z Jimmyjem Fallonom v oddaji The Tonight Show, kjer je pokazal veliko navdušenje. V intervjuju je Freeman govoril o motivaciji, zakaj se je začel ukvarjati s čebelarjenjem: "Veliko ljudi si prizadeva povišati število čebel na našem planetu. Ne zavedamo se, da so te živali naš temelj in po mojem mnenju skrbijo za razvoj našega planeta in vegetacijo."

Zvezdnik je na svoj ranč uvozil kar 26 čebeljih panjev in obožuje čas, ki ga preživi z njimi, ko jim prinesel vodo in sladkor. Pravi, da nikoli ne nosi zaščitne obleke, ko je v bližini čebelnjaka in nikoli ne nabira njihovega medu. Freeman je sodeloval tudi pri sajenju dreves, ki so za čebele izrednega pomena, med njimi magnolija in sivka.

Čebele naj ne bi bile na robu izumrtja

Ameriška agencija za varstvo okolja še vedno ni našla razloga za zmanjševanje čebel delavk v družinah medonosne čebele. Nadaljnje umiranje čebeljih družin pa lahko privede do številnih ekoloških in kmetijskih vprašanj. Raziskave, objavljene v reviji Science, povezujejo upadanje števila čebel s kombinacijo parazitov, pesticidov in izgube njihovega naravnega habitata. Čeprav ni dokazov, da bodo čebele kmalu izumrle, bo upad populacij čebel še naprej vplival na vegetacijo in kmetijske pridelke po vsem svetu.