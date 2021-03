Piers Morgan vztraja pri kritiki vojvodinje, odzvali so se znani obrazi

Morganova, zdaj že nekdanja sovoditeljica Susanna Reid , se z njegovim mnenjem ni strinjala in je njegovo odpoved komentirala z besedami: "Šov se nadaljuje."

Piers Morgan , znan voditelj in novinar britanskega jutranjega programa, je po intervjuju princa Harryja in Meghan Markle dejal, da ji ni verjel niti besede, kar je dejala v intervjuju z Oprah Winfrey .

Po oddaji, v kateri je izrazil svoje nestrinjanje z vojvodinjo Susseško, je na družbenem omrežju Twitter objavil: "V ponedeljek sem v oddaji rekel, da Meghan Markle ne verjamem. Imel sem čas, da sem o svoji izjavi premislil, a še vedno stojim za svojimi besedami. Svoboda govora še vedno obstaja. Hvala za vso ljubezen in sovraštvo. Odhajam, da bom preživel več časa s svojim mnenjem." Tekstu je dodal fotografijo Winstona Churchilla s pripisom citata o svobodi govora.

Michael Vaughan , nekdanji kapetan angleške kriket reprezentance, je dejal: "Jutranja televizija je izgubila svojo energijo. Prepričan sem, da se bo vrnil, in tudi on bi moral biti."

Njegova dolgoletna sovoditeljica oddaje Susanna Reid je gledalce obvestila o Morganovem odhodu. Svoj govor o njunem sodelovanju in oddaji je zaključila z besedami: "Zagotovo bo oddaja zelo drugačna, vendar se šov nadaljuje in naprej gremo tudi mi."

Voditelj in novinar je po burni debati s televizijskim kolegom Alexom Beresfordom odvihral iz studia.

Poslovnež Simon Jordan je zapisal: "Morgan je hinavec z dvojnimi standardi in tipičen nadlegovalec. A hkrati je bil pogumen napovedovalec. O Meghan in Harryju je izrazil alternativno mnenje, kar pa ni dovoljeno."

Megyn Kelly , nekdanja voditeljica televizijskih oddaj, je v svoji objavi zapisala: "V dobi svobode govora smo povsod utišani. Piers je neustrašno izrazil svoje mnenje. Potrebujemo več takih in ne manj." Svojemu sporočilu je dodala: "Radi te imamo."

Odzvali pa so se tudi nekateri zvezdniki popularne družbene scene. Med njimi je tudi Sharon Osbourne, ki je na Twitterju zapisala: "Sem s tabo in stojim za tabo. Ljudje pozabljajo, da si plačan, da izraziš svoje mnenje in govoriš svojo resnico."