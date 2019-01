Morilec Freemanove vnukinje dobil 20 let zapora

Manhattanski okrožni tožilec Cyrus R. Vance, ml. je oznanil, da so Lamarja Davenporta obsodili na 20 let zapora, ker je avgusta leta 2015 zabodel svoje dekle, 33-letno E'Deno Hines, ki je bila vnukinja oskarjevca Morgana Freemana. Davenport je bil pod vplivom drog in alkohola, aretirali pa so ga nekaj dni po dejanju.

"Svet nikoli ne bo spoznal njenega umetniškega talenta in koliko je še imela za ponuditi. Njeni prijatelji in družina smo imeli to srečo, da smo vedeli, kaj je pomenila kot oseba. Njena zvezda bo še naprej sijala v naših srcih, v mislih in v molitvah. Naj počiva v miru," je Freeman ob tragični novici po njeni smrti zapisal v izjavi za javnost.

"Bila je ambiciozna in zagnana, globoko ljubljena s strani družine in sorodnikov ter prijateljev, a se je njeno življenje končalo na grozljiv način zaradi njenega fanta Lamarja Davenporta. Rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali, da smo izbojevali zaporno kazen, ki je sorazmerna z njegovim izjemno nasilnim kaznivim dejanjem, obenem pa sočustvujemo z najbližjimi gospodične Hines, ki še vedno žalujejo," je povedal tožilec, ki je Davenportu "priskrbel" tudi petletni nadzor, ko bo izpuščen iz zapora.