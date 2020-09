Morilec Johna Lennona obžaluje svoje dejanje: Bil sem sebičen

Mark David Chapman je leta 1980 štirikrat ustrelilJohna Lennona pred njegovim stanovanjem v New Yorku, leta 1981 pa je bil obsojen na 20-letno do dosmrtno zaporno kazen. Prejšnji mesec so morilcu že enajstič zavrnili pogojni izpust, kot kaže, pa se vse bolj zaveda svojega grozovitega dejanja.

Med zadnjim zaslišanjem je znova izpostavil, da je rock zvezdnika ubil zaradi slave in priznal, da si zasluži veliko kazen. Dodal je, da ves čas razmišlja o 'zaničljivem dejanju' in bi se v skrajnem primeru sprijaznil preživeti preostanek življenja v zaporu."Bil je ikona. Še enkrat bi rad ponovil, da mi je žal za zločin," je Chapman povedal med zaslišanjem v New Yorku. "Nimam opravičila. Hrepenel sem po slavi. Mislim, da je to najhujši način smrti, ki lahko doleti nedolžnega človeka. Bil je izjemno znan. Nisem ga ubil zaradi njegovega značaja. Bil je nekdo, ki govori o stvareh, o katerih lahko govorimo šele zdaj," je še dodal 65-letnik.

"Ubil sem ga, če uporabim vašo besedo, ker je bil zelo zelo znan in to je edini razlog. Zelo sem si želel slave in bil sem sebičen. Žal mi je za bolečino, ki sem jo povzročil Yoko Ono. Ves čas razmišljam o tem," je povzel svoje občutke obsojeni Chapman.