Morilec Kutcherjevega nekdanjega dekleta obsojen na smrt

Losangeleško sodišče je Michaela Gargiula spoznalo za krivega dveh in poskusa enega umora ter mu izreklo smrtno kazen. Gargiulo je svoji žrtvi, 22-letno Ashley Ellerin in 32-letno Mario Bruno , z nožem zabodel do smrti v njunih domovih v Kaliforniji. "Hollywoodskega razparača" so oblasti ujele, ko je skušal napasti tretjo žrtev, 26-letno Michelle Murphy , ki pa ji je uspelo uiti.

"Kamor je odšel gospod Gargiulo, tja sta odšla smrt in uničenje," je dejal sodnik Larry Paul Fidler , medtem ko je izrekel sodbo. Gargiulo, ki do tega trenutka ni prevzel odgovornosti za noben zločin, se bo moral zglasiti tudi v zvezni državi Illinois, kjer ga čaka novo sojenje v zvezi z umorom 18-letne ženske iz leta 1993.

Primer je prejel veliko medijske pozornosti, saj je bila ena izmed Gargiulovih žrtev tudi bivša punca igralca Ashtona Kutcherja , ki je bil ena od prič na sojenju. Ashley Ellerin, ki je bila umorjena leta 2001, bi morala na večer umora oditi na zmenek s Kutcherjem. Na sojenju je Kutcher povedal, da je najprej pozvonil na Ashleyjina vrata in ko ni bilo nobenega odgovora, pogledal skozi okno, da bi videl, ali je dekle doma. Takrat je na preprogi opazil rdečkaste madeže, za katere je mislil, da so posledica razlitega vina. Šele naslednji dan je izvedel, da je bila Ashley v resnici umorjena. Ashley Ellerin je našla njena cimra, zabodena pa naj bi bila kar 47-krat.

Obsojeni je bil zaradi narave svojih zločinov znan tudi kot "The Boy Next Door Killer", saj je živel v bližini vseh svojih žrtev. Njegova druga žrtev, Maria Bruno, je bila njegova soseda, ubil pa jo je med tem, ko je spala. Podobno je poskušal doseči tudi pri Michelle Murphy, ki pa ji je uspelo pobegniti. "Še vedno spim s prižganimi lučmi," je dejala na sodišču. Pri poskusu umora Murphyjeve se je Michael grdo porezal in pustil krvavo sled, ki je kriminalistom omogočila, da so odkrili njegovo identiteto in ga povezali z ostalimi primeri.