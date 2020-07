Morilec venezuelske lepotice umrl v zaporu

Gerardo José Contreras, ki je bil obsojen na 25 let zapora zaradi umora 29-letne venezuelske misice in igralke Mónice Spear ter njenega nekdanjega moža, je umrl. Pojavili so se mu namreč zapleti pri prebolevanju tuberkuloze.

icon-expand Od smrti Monice Spear je minilo šest let. FOTO: Telemundo Internacional

Gerardo José Contreras alias El Gato je 13. julija umrl v zaporu, potem ko so ga zdravili zaradi tuberkuloze.Novico sta na Twitterju objavila novinarja Deivis Ramírez in Pableysa Ostos. Gerardo je bil obsojen na 25 let zapora za umor 29-letne venezuelske misice in igralke Mónice Spear in njenega nekdanjega moža, 39-letnega Thomasa Berryja. Krivec za umor venezuelske zvezdnice je pred leti priznal zločin in dejal, da svojega dejanja ne obžaluje: "Nisem je ubil, ker bi to želel. Ustrelil sem in slučajno je naboj zadel njo ... ne obžalujem svojega dejanja in vem, da bom nekega dne prišel na prostost."

Spomnimo, da so slavno družino napadli, medtem ko se je mudila na obisku rodne Venezuele 4. januarja 2014. Roparji so avtomobil, v katerem sta se peljala 29-letna Monica, njen bivši partner Thomas Henry Berry ter njuna 5-letna hčerkaMaya, ustavili na odseku avtoceste pred mestom Valencia v Venezueli. Roparji naj bi na cesto nastavili ostre predmete, zaradi tega so se izpraznile tri pnevmatike. Ko se je avtomobil ustavil, pa so trije oboroženi moški izstrelili več nabojev, ki so bili za igralko in njenega moža usodni, medtem ko je krogla 5-letno hčerko zadela v nogo. V igralkino smrt je bilo vpletenih več oseb, med njimi tudi Gerardo José Contreras, ki je bil obsojen na 25 let zapora zaradi umora, ropa in poskusa umora 5-letnega otroka. Njuno hčerko Mayo Berry Spear so po smrti staršev k sebi vzeli stari starši, s katerimi živi na Floridi. Leta 2017 sta za People dejala, da gre takrat 8-letni deklici dobro, čeprav pogreša svoje starše.

"Maya resnično uživa v gledanju fotografij mame in očeta. Ko zagleda vse tri skupaj na fotografiji, se nasmehne, morda se ob tem spominja srečnih trenutkov, ki so jih skupaj doživeli," sta povedala. "Kadarkoli govori o njima, govori z veliko ljubeznijo, o tem, koliko jih je imela rada in kako zelo so jo imeli radi njeni starši."