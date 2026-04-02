Tuja scena

Morilka priljubljene Selene bo ostala v zaporu

Teksas, 02. 04. 2026 20.10 pred 26 dnevi 2 min branja 2

A.P.
Yolanda Saldívar (1995)

Tudi 31 let po tragični smrti komaj 23-letne zvezdnice Selene Quintanilla, njena zapuščina ostaja nesmrtna. Ob žalostni obletnici so njen grob v Teksasu ponovno preplavili oboževalci, njena morilka pa tudi po treh desetletjih ostaja za zapahi.

Letos mineva 31 let odkar je svet glasbe izgubil eno izmed svojih največjih ikon. Selena Quintanilla, ki je s svojo energijo, karizmo in prepoznavnim glasom v 90ih postala ena prvih latino zvezdnic svetovnega formata, je življenje tragično izgubila pod streli predsednice svojega kluba oboževalcev.

Smrt priljubljene pevke je pretresla javnost in povzročila množično žalovanje, Yolanda Saldívar, nekdanja medicinska sestra in menedžerka Selenine modne verige, pa je bila za umor prve stopnje obsojena na dosmrtno ječo. V tem času se je večkrat pritožila, vendar brez uspeha, letos pa je bila zavrnjena tudi njena prva prošnja za pogojni izpust. 66-letnica je sicer pred leti v dokumentarni seriji Selena & Yolanda zatrdila, da je bil strel nesreča, pevkina družina pa je njene navedbe zavrnila kot neresnične.

Jennifer Lopez v vlogi Selene Quintanilla (1995)
FOTO: Profimedia

Zgodba vzpona in prehitrega padca glasbenice je pred tremi desetletji navdihnila tudi film Selena, v katerem je v glavni vlogi nastopila takrat 26-letna Jennifer Lopez. Film je bil tako komercialna uspešnica, kot tudi kulturni mejnik za latinskoameriško skupnost v ZDA, ki se ga še danes omenja kot enega izmed najboljših biografskih filmov devetdesetih let.

Čeprav je njena kariera trajala le nekaj let, je Selena za seboj pustila neizbrisen pečat. Njena glasba se še vedno vrti, tudi ob letošnji obletnici pa so njen grob v Teksasu preplavili oboževalci.

Selena Quintanilla jennifer lopez umor
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

r h
02. 04. 2026 21.27
Do konca živčenja naj ostane in premišlja kaj je storila. BRAVO naj tam c...e.
0 0
oježeš
02. 04. 2026 21.09
Naj kar ostane tam kjer je. Saj ima vse, pa še nobenih položnic ji ni treba plačevati, niti skrbeti za hrano in obleko. Za vse jo častijo državljani.
+1
1 0
bibaleze
