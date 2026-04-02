Morilka priljubljene Selene bo ostala v zaporu

Letos mineva 31 let odkar je svet glasbe izgubil eno izmed svojih največjih ikon. Selena Quintanilla, ki je s svojo energijo, karizmo in prepoznavnim glasom v 90ih postala ena prvih latino zvezdnic svetovnega formata, je življenje tragično izgubila pod streli predsednice svojega kluba oboževalcev.

Yolanda Saldívar (1995) Profimedia

Yolanda Saldívar (2024) Profimedia

Yolanda Saldívar (2024) Profimedia

Yolanda Saldívar Profimedia

Yolanda Saldívar Profimedia











Smrt priljubljene pevke je pretresla javnost in povzročila množično žalovanje, Yolanda Saldívar, nekdanja medicinska sestra in menedžerka Selenine modne verige, pa je bila za umor prve stopnje obsojena na dosmrtno ječo. V tem času se je večkrat pritožila, vendar brez uspeha, letos pa je bila zavrnjena tudi njena prva prošnja za pogojni izpust. 66-letnica je sicer pred leti v dokumentarni seriji Selena & Yolanda zatrdila, da je bil strel nesreča, pevkina družina pa je njene navedbe zavrnila kot neresnične.

Jennifer Lopez v vlogi Selene Quintanilla (1995) FOTO: Profimedia

Zgodba vzpona in prehitrega padca glasbenice je pred tremi desetletji navdihnila tudi film Selena, v katerem je v glavni vlogi nastopila takrat 26-letna Jennifer Lopez. Film je bil tako komercialna uspešnica, kot tudi kulturni mejnik za latinskoameriško skupnost v ZDA, ki se ga še danes omenja kot enega izmed najboljših biografskih filmov devetdesetih let.

Selena Quintanilla (1994) Profimedia

Selena Quintanilla (1994) Profimedia

Selena Quintanilla (1994) Profimedia

Selena Quintanilla (1994) Profimedia

Selena Quintanilla Profimedia

Selena Quintanilla (1987) Profimedia











