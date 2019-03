Moške zvabila v hotel, jih omamila in oropala

26-letna raperka Cardi B je mlada glasbenica na sceni, a že presega rekorde: postala je prva raperka, ki je vrh slavne lestvice Billboardovih vročih 100 zavzela dvakrat. Zdaj se je na spletu pojavil star posnetek, v katerem ameriška pevka prizna, da je v času, ko je za preživetje delala kot striptizeta, moške pod pretvezo za seks vabila v hotel, tam pa jih je omamila in oropala.

Zvezdnica se je na posnetek že odzvala in priznala, da je bil to način preživetja: "Vidim, da me je življenje izpred treh let dohitelo. Življenje, v katerem sem naredila (prav ali narobe) vse, da sem preživela. Nikoli nisem trdila, da sem popolna, da prihajam iz popolnega sveta s popolno preteklostjo, toda vedno govorim resnico ter vedno priznam svoja dejanja ... Obstajajo raperji, ki poveličujejo umore, nasilje, droge in ropanje. Kriminalna dejanja, zaradi katerih so preživeli. Nikoli nisem poveličevala teh stvari, teh stvari niti ne omenjam v svoji glasbi, ker mi niso ni v ponos. Stvari sem naredila zaradi tega, ker sem imela omejene možnosti. Toda blagoslovljena sem, da sem se nad to lahko dvignila, mnogo žensk tega ni moglo storiti. Karkoli že, bodisi slabe odločitve ali nekaj, kar sem storila za preživetje ... Imam preteklost, ki je ne morem spremeniti, vsi jo imamo."