Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Moški, ki je napadel Ariano Grande, odstranjen s koncerta Lady Gaga

Brisbane , 11. 12. 2025 08.01 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

Avstralija trenutno bije v ritmih zvezdnice Lady Gaga, ki se na celini 'tam spodaj' mudi v sklopu svetovne turneje. Na enega od koncertov je skušal priti tudi 26-letnik, ki je pred mesecem dni v Singapurju napadel Ariano Grande. Varnostno osebje, ki je bilo predhodno opozorjeno na problematičnega vplivneža, mu je to preprečilo in ga s stadiona odstranilo še pred začetkom koncerta.

Johnson Wen je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram sporočil, da so ga, še preden se je koncert sploh začel, odstranili s stadiona Suncorp v Brisbanu, kjer je množico kasneje zabavala zvezdnica Lady Gaga. Kljub lasulji in umetnim brkom so varnostniki takoj prepoznali 26-letnika, ki je pred mesecem dni v Singapurju na premieri filma Žlehtnoba: Za vedno preskočil ograjo in napadel Ariano Grande.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnimo, vplivneža z zgodovino podobnih incidentov je singapursko sodišče prejšnji mesec obsodilo na devet dni zapora, mu prepovedalo vračanje v državo ter ga kasneje deportiralo v domačo Avstralijo, kjer se Gaga trenutno mudi v sklopu svetovne turneje. Posnetek, kako so zamaskiranega vplivneža varnostniki pospremili s stadiona, je hitro obšel splet in požel odobravanje oboževalcev tako Lady Gaga kot Ariane Grande.

V izjavi za Sydney Morning Herald je medijski predstavnik stadiona sporočil, da so bili organizatorji opozorjeni, da bi se na koncertu lahko pojavil "znan serijski prestopnik in poskušal zmotiti koncert". Tudi zato je vsak izmed varnostnikov na vhodu predhodno prejel fotografijo in opis 26-letnega Wena, ki je v preteklosti že vdrl na oder med koncerti Katy Perry in The Weeknda.

ariana grande lady gaga moški napad koncert
Naslednji članek

Beyoncé se po 10 letih vrača na modni dogodek leta

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 08.46
Pa tako dobro, kot se je zamaskirali...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385