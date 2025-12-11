Moški, ki je napadel Ariano Grande, odstranjen s koncerta Lady Gaga

Johnson Wen je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram sporočil, da so ga, še preden se je koncert sploh začel, odstranili s stadiona Suncorp v Brisbanu, kjer je množico kasneje zabavala zvezdnica Lady Gaga . Kljub lasulji in umetnim brkom so varnostniki takoj prepoznali 26-letnika, ki je pred mesecem dni v Singapurju na premieri filma Žlehtnoba: Za vedno preskočil ograjo in napadel Ariano Grande .

Spomnimo, vplivneža z zgodovino podobnih incidentov je singapursko sodišče prejšnji mesec obsodilo na devet dni zapora, mu prepovedalo vračanje v državo ter ga kasneje deportiralo v domačo Avstralijo, kjer se Gaga trenutno mudi v sklopu svetovne turneje. Posnetek, kako so zamaskiranega vplivneža varnostniki pospremili s stadiona, je hitro obšel splet in požel odobravanje oboževalcev tako Lady Gaga kot Ariane Grande.

V izjavi za Sydney Morning Herald je medijski predstavnik stadiona sporočil, da so bili organizatorji opozorjeni, da bi se na koncertu lahko pojavil "znan serijski prestopnik in poskušal zmotiti koncert". Tudi zato je vsak izmed varnostnikov na vhodu predhodno prejel fotografijo in opis 26-letnega Wena, ki je v preteklosti že vdrl na oder med koncerti Katy Perry in The Weeknda.