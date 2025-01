Moški, ki je obtožen Tupacovega umora, zahteva, da tožilstvo umakne primer

Odvetnik Duana 'Keefa D' Davisa je vložil zahtevo za umik primera, v katerem njegovega klienta obtožujejo umora raperja Tupaca Shakurja. Kot je poročal Associated Press, Carl Arnold v zahtevi trdi, da so bile kršene Davisove pravice, saj se je umor zgodil pred 27 leti in ga tožilstvo obravnava z zamikom, spoštovali pa niso niti njegovih preteklih dogovorov, v katerih so mu tako zvezne kot lokalne oblasti obljubile imuniteto, ker je leta 2008 priznal vpletenost v streljanju, ki je bilo za zvezdnika usodno.