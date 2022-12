Moški, ki je ustrelil sprehajalca psov Lady Gaga, obsojen na 21 let zapora

Po letu dni, odkar je James Howard Jackson skupaj s še štirimi sostorilci napadel sprehajalca psov pevke Lady Gaga , je bil storilec obsojen na 21 let zapora. Zločinec je krivdo za napad in krajo francoskih buldogov priznal, zaporno kazen pa bo prestajal v Los Angelesu.

Po poročanju Associated Press moški na okrožnem sodišču ni ugovarjal obtožbi poskusu umora, obenem je celo priznal obtožbo povzročitve hude telesne poškodbe, saj je sprehajalca Ryana Fischerja ustrelil v prsni koš. Obtožen je torej poskusa umora, ropa in napada z orožjem. Po podatkih oblasti Lady Gaga ni bila načrtovana tarča, saj storilci niso vedeli, da so to njeni psi. Motiv zločincev so bili francoski buldogi, ki veljajo za eno dražjih pasem, vredno od tisoč do deset tisoč dolarjev.