Moški, ki je vdrl na posestvo Billie Eilish, dobil začasno prepoved približevanja

Billie Eilish so odobrili prošnjo za prepoved približevanja zalezovalcu, ki je nedovoljeno prišel na njeno zemljišče v Los Angelesu in brez majice postopal pred njenim oknom. Sodnik je odredil, da se Raymond Black 21-letni pevki ne sme približati na manj kot 91 metrov, ne sme pa niti v bližino njene hiše in jo mora prenehati nadlegovati.

Kot še poročajo tuji mediji, se mora zalezovalec Billie Eilish izogibati domu njenih strašev, Maggie Baird in Patricka O'Connella. Sodnik se je za prepoved približevanja zoper Raymonda Blacka odločil, ker ta pevki predstavlja verodostojno grožnjo nasilja in zalezovanja. Zvezdnica se je pred dnevi vrnila domov, kjer je pred oknom dnevne sobe našla Blacka, ki je bil brez majice. icon-expand Billie Eilish se je 'znebila' še enega zalezovalca. FOTO: Profimeda Ko je prižgala luči, naj bi moški pred oknom zrl vanjo. Sedemkratna dobitnica nagrade grammy je poklicala policijo, ti pa so po preiskavi v bližini njenega doma našli Blacka in ga aretirali. Domnevni zalezovalec se je že pred letom dni potikal okoli pevkinega domovanja, ko je bilo to še v fazi gradnje. Pojavil se je tudi pred hišo njenih staršev, kjer naj bi iskal 21-letnico. Zvezdnica je prepoved približevanja zoper Blacka vložila mesec dni po tem, ko je vložila zahtevo zoper 39-letnega Christopherja Andersona, ki naj bi več krat vdrl v njihovo družinsko hišo. Chris Cristi, dopisnica televizijske mreže ABC7, je takrat dejala, da je moški preskočil ograjo njihove hiše. Ali je odtujil lastnino, ni znano. PREBERI ŠE Billie Eilish zahteva prepoved približevanja vlomilca, ki ji je izpovedal ljubezen Pevkin oče je dejal, da je Andersona od decembra že večkrat opazil v bližini svoje losangeleške hiše, kjer je izražal svojo naklonjenost do njegove hčerke. Začasno prepoved približevanja so mu določili 18. januarja. Pevka je sicer morala lansko leto sprejeti še dodatni varnostni ukrep in najela varnostnika, ki jo brani, saj so se pred njeno hišo začele zbirati gruče oboževalcev. "Res je bilo travmatično," je povedala za Rolling Stone leta 2019. "V svoji hiši se ne počutim več varno, kar je res neprijetno, saj imam rada svoj dom. Vse svoje življenje sem uživala v središču pozornosti, a menim, da se nihče v resnici ne zaveda, kaj je v resnici slava. Če bi si želela biti slavna, si zagotovo ne bi želela, da je to na tak način," je še dodala.