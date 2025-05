Moški, ki je z avtom podrl dvoriščna vrata Jennifer Aniston, obtožen nadlegovanja

Jimmy Wayne Carwyle je bil obtožen zasledovanja in vandalizma, potem ko je pred dnevi z avtomobilom podrl dvoriščno ograjo posestva igralke Jennifer Aniston v Los Angelesu. Moški naj bi zvezdnico nadlegoval že od leta 2023, na njen dom pa je neprestano pošiljal glasovna sporočila, elektronsko pošto in ji pisal na profilih družbenih omrežij.

Losangeleški tožilec Nathan Hochman je v izjavi za medije dejal, da je bil 48-letnik obtožen zasledovanja in vandalizma, dodatno pa bi ga lahko doletele še obtožbe oteževalnih okoliščin groženj s hudo telesno poškodbo. Carwyle je od aretacije pridržan, za znesek plačila varščine so določili nekaj manj kot 133 tisoč evrov, če bo spoznan za krivega, pa ga lahko doleti do tri leta zaporne kazni. "Moja pisarna je predana temu, da agresivno preganja tiste, ki zasledujejo in terorizirajo druge, in poskrbi, da za svoja dejanja odgovarjajo," je v izjavi povedal tožilec.