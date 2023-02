Moški, ki je zagrozil z atentatom na Elizabeto II., priznal krivdo

Britanec Jaswant Singh Chail je na londonskem sodišču Old Bailey priznal krivdo izdaje in s tem postal prva oseba, obsojena izdaje po letu 1981, poroča BBC. Poleg tega je še priznal, da je grozil z ubojem in v gradu posedoval nabito orožje. Chail, ki je bil po poskusu atentata poslan v psihiatrično oskrbo, je trenutno v bolnišnici Broadmoor, od koder se je na sodišče javil preko videoklica.