Tuja scena

Moški obtožen tatvine rož z Ozzyjeve pogrebne procesije

Birmingham, 10. 08. 2025 10.28 | Posodobljeno pred 6 minutami

Po pogrebni procesiji, na kateri so se s sprehodom po mestu Birmingham poklonili pokojnemu Ozzyju Osbournu, so policisti aretirali 45-letnega Parviza Jafarija, ki je osumljen tatvine rož in drugih spominkov, ki so jih oboževalci prinesli v spomin na legendarnega glasbenika.

Policija je v Birminghamu aretirala moškega, ki ga povezujejo s tatvino, ki se je zgodila po pogrebni procesiji, na kateri so se oboževalci in družinski člani poslovili od legendarnega Ozzyja Osbourna. 45-letni Parviz Jafari je po preiskavi policije kradel spominke v centru mesta, ki so jih v spomin na pokojnega pevca skupine Black Sabbath prinesli oboževalci.

V Birminghamu so aretirali moškega, ki je kradel rože v spomin pokojnemu Ozzyju Osbournu.
V Birminghamu so aretirali moškega, ki je kradel rože v spomin pokojnemu Ozzyju Osbournu. FOTO: Profimedia

Policisti, ki so prispeli na kraj, kjer so v bližini Black Sabbath Bridgea slikali stensko poslikavo v čast pevcu, so po poizvedovanju ugotovili, da je osumljenec Jafari. Tega so nato aretirali in obtožili tatvine rož. Zaradi kaznivega dejanja se bo moral septembra zagovarjati pred sodnikom, so sporočili s policije.

Preberi še Čustveno slovo od Ozzyja Osbourna

Osbourne je umrl 23. julija, star 76 let, pred smrtjo pa je več let živel s Parkinsonovo boleznijo. Le dva tedna pred tem se je Ozzy še pojavil na odru, kjer je zapel med zadnjim koncertom skupine Black Sabbath, katere član je bil. Pogrebne procesije s krsto so se udeležili številni oboževalci, prisotni pa so bili tudi družinski člani, ki so prav tako prinesli cvetje.

