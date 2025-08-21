Moški pretental vse v klubu: mislili so, da je Justin Bieber

Na odru enega od klubov se je didžeju Gryffinu pridružil Justin Bieber - ki pa to ni bil. Med didžejevim nastopom so mu domnevni člani pevčeve ekipe namreč sporočili, da je v občinstvu zvezdnik, ki da si želi na odru zapeti svojo veliko uspešnico Sorry .

Gryffin je pristal na željo Bieberja. Pevec je stopil na oder, odpel svojo skladbo, pri tem pa pretental vse - tako didžeja kot občinstvo. Didžej je šele po koncu nastopa ugotovil, da z njim na odru ni bil zvezdnik, temveč njegov imitator. Kot so iz kluba, v katerem je potekal nastop, sporočili za USA Today, je imitator prelisičil tudi osebje kluba. "Takoj, ko smo odkrili napako, smo ga odstranili iz letovišča in mu prepovedali vstop v prihodnje," so zapisali v odzivu.

Francoski imitator Dylan Desclos je na družbenih omrežjih kasneje potrdil, da je bil on na odru. "Kaj je smisel, če povem, da nisem pravi? To ni naš način dela. Ja, to je služba. Nikogar nočem prizadeti," je Desclos dejal za USA Today.